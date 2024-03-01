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Найбільший у світі модний холдинг Zara повертається в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найбільший у світі модний холдинг Zara повертається в Україну
Магазини Zara мають запрацювати в Україні на початку квітня
фото з відкритих джерел

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів

Іспанський бренд Zara, який покинув український ринок після початку широкомасштабної агресії РФ,  готується знов відкрити магазини в Україні, які вона закрила після початку війни два роки тому. Inditex, іспанський власник Zara, повідомив місцевим орендодавцям, що це станеться на початку квітня. Про це повідомляє Financial Times.

Іспанський рітейлер, найбільший у світі модний холдинг за обсягами продажів, є найважливішим світовим рітейлером, який повернувся до України. Але він також є одним із останніх.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів, повідомила компанія Financial Times. Його рішення було за місяцями, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Рітейлери, ресторани та бари почали поступово відкриватися навесні 2022 року. H&M, яка мала до війни вісім магазинів в Україні, відновила свою роботу в листопаді 2023 року.

Як зазначає Financial Times, хоча життя у Києві може здатися відвідувачам нормальним: покупці стоять у чергах за одягом, а бари часто переповнені, багато українців стикаються з фінансовими проблемами та проблемами психічного здоров'я, пов'язаними з війною.

Ракетні атаки розрізняються за частотою: деякі відбуваються кілька днів поспіль, а інші - після місячного затишшя, але сирени повітряної тривоги звучать регулярно, і можливість ураження когось чи чогось є повсякденною реальністю.

Згідно з дослідженням, опублікованим торік Асоціацією роздрібної торгівлі України, виторг торгових мереж впав з $37 млрд до війни у 2021 році до 30 млрд доларів 2022 року навіть за інфляції в 26,6%.

«Окупація великих територій, грабежі, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та відключення електроенергії сильно вдарили по рітейлерах. Проте навіть у найскладніших умовах рітейлерам вдалося адаптуватися», – зазначили у торговій асоціації.

Нагадаємо, шведський бренд одягу H&M, який покинув український ринок після початку широкомасштабної агресії РФ повернувся. Компанія відновила свою діяльність восени 2023 року. 

Теги: мода магазин

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