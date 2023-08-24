Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Компанія H&M повертається до України: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Компанія H&M повертається до України: названо дату
фото з відкритих джерел

Більшість магазинів бренду в Україні буде відкрито у листопаді цього року

Шведський бренд одягу H&M, який покинув український ринок після початку широкомасштабної агресії РФ повертається. Компанія планує відновити свою діяльність восени 2023 року. Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

Більшість магазинів бренду в Україні буде відкрито у листопаді 2023 року.

«Після обговорень з глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів. Ми продовжуватимемо підтримувати наших колег, щоб відновити діяльність кращим та безпечним способом і знову запросити наших клієнтів до магазинів», – сказав регіональний менеджер регіону Східна Європа Мемет Арісой.

Відзначається, що H&M Group підтримує постійний діалог з місцевими зацікавленими сторонами, спрямований на оптимальну підтримку країни та місцевих громад у процесі відновлення.

Крім попередніх пожертв на підтримку людей в Україні, H&M Group співпрацюватиме з організаціями на місцях та братиме участь у програмах допомоги та відновлення.

Компанія H&M повертається до України: названо дату фото 1

Докладну інформацію про відкриття конкретних торгових точок буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, найбільший європейський ритейлер H&M Group вирішив закрити усі свої магазини у Росії. Ще з березня 2022 року магазини припинили свою роботу, а 18 липня компанія вирішила піти з країни-агресора. 

До слова, американський виробник одягу та взуття VF Corporation, який володіє брендами Vans, The North Face, Timberland, вирішив закрити всі свої магазини в РФ та перевести місцевий підрозділ на оптові постачання. 

Теги: Європа ринок Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За яким принципом працюють і нескінченні політичні шоу на російському телебаченні? Зомбування населення
Реклама прального порошку, кремлівське ТБ і Єдиний марафон. Що спільного?
22 серпня, 11:46
Міністр фінансів Туреччини висловився на підтримку члентва у ЄС
«Ми запускаємо процес»: міністр фінансів Туреччини пояснив, чому країна так хоче до ЄС
27 липня, 08:10
Через війну з України виїхало понад шість мільйонів людей
Скільки українців виїхало через війну: Мінекономіки оприлюднило цифри
7 серпня, 06:43
Глава Служби зовнішньої розвідки РФ бідкається, що йому страшно приїздити в Європу
«Біомеханоїди, трансгендери». Глава розвідки РФ розсмішив заявою про «страшну» Європу (відео)
15 серпня, 13:27
Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
17 серпня, 03:03
Мігранти не хочуть більше працювати на будівництві у Росії
Росія залишиться без дешевої робочої сили: мігранти масово тікають у інші країни
14 серпня, 15:45
Агенти РФ працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном
Роками шпигували на користь РФ: У Британії затримано троє громадян Болгарії
15 серпня, 15:23
Президент у зверненні подякував військовим та рятувальникам
Посилили ППО: Зеленський подякував Німеччині за дві додаткові установки Patriot
12 серпня, 21:36
В'єтнам щорічно імпортує понад 4 млн. тонн пшениці
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
Вчора, 19:14

Бізнес

Компанія H&M повертається до України: названо дату
Компанія H&M повертається до України: названо дату
Ахметов поздоровив українців з Днем незалежності і відзвітував про допомогу Україні
Ахметов поздоровив українців з Днем незалежності і відзвітував про допомогу Україні
Інвестори закликали державу надати план виплати боргів, щоб підготуватись до опалювального сезону
Інвестори закликали державу надати план виплати боргів, щоб підготуватись до опалювального сезону
The National Interest: «Нафтогаз» залучає досвід США для модернізації газовидобутку в Україні
The National Interest: «Нафтогаз» залучає досвід США для модернізації газовидобутку в Україні
НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника
НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника
Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему
Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
26K
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора
22K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
8944
Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
8450
Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина
7976
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
24 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту