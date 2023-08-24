Компанія H&M повертається до України: названо дату

Більшість магазинів бренду в Україні буде відкрито у листопаді цього року

Шведський бренд одягу H&M, який покинув український ринок після початку широкомасштабної агресії РФ повертається. Компанія планує відновити свою діяльність восени 2023 року. Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

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Більшість магазинів бренду в Україні буде відкрито у листопаді 2023 року.

«Після обговорень з глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів. Ми продовжуватимемо підтримувати наших колег, щоб відновити діяльність кращим та безпечним способом і знову запросити наших клієнтів до магазинів», – сказав регіональний менеджер регіону Східна Європа Мемет Арісой.

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Відзначається, що H&M Group підтримує постійний діалог з місцевими зацікавленими сторонами, спрямований на оптимальну підтримку країни та місцевих громад у процесі відновлення.

Крім попередніх пожертв на підтримку людей в Україні, H&M Group співпрацюватиме з організаціями на місцях та братиме участь у програмах допомоги та відновлення.

Докладну інформацію про відкриття конкретних торгових точок буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, найбільший європейський ритейлер H&M Group вирішив закрити усі свої магазини у Росії. Ще з березня 2022 року магазини припинили свою роботу, а 18 липня компанія вирішила піти з країни-агресора.

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До слова, американський виробник одягу та взуття VF Corporation, який володіє брендами Vans, The North Face, Timberland, вирішив закрити всі свої магазини в РФ та перевести місцевий підрозділ на оптові постачання.