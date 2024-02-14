Ворог випустив по Одесі ракету, влучив у медзаклад Херсона: ситуація в регіонах

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – 9 обстрілів (46 вибухів). Ворог із мінометів, артилерії та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з міномету та АГС. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади. Без наслідків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 331 вибух – з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС, обстріли дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Білопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Краснопільська громада: пошкоджено ЛЕП.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 182 удари по 17 населених пунктах області. Рашисти вгатили 5 авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.

122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Внаслідок артилерійського удару військовослужбовців РФ по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.

Дніпропетровщина

Вчора вдень – артобстріли і атаки дронами-камікадзе по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди агресор випустив майже чотири десятки снарядів, сім разів застосовував БпЛА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожа зброя обірвала життя людини. Двоє 53-річних чоловіків постраждали. Вони лікуватимуться вдома. Є влучання на територію промислового підприємства. Пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач, з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищені.

Ворог вдарив по Нікопольщині надвечір, та двічі – вночі. Застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без постраждалих.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та ін. Окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.

Ворог обстріляв село Курилівку Куп'янського району. Влучили у приватне сільськогосподарське підприємство. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків 55 та 56 років. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.

Також вчора ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території звичайного ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна зазнала травм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Луганщина

Рашисти тиснуть на Білогорівку, а також поблизу Новоєгорівки, де противник тричі вдарив з авіації. Ще 17 разів окупанти намагалися завдати ураження дронами-камікадзе. Під щодобовим вогнем перебувають територія Серебрянського лісу та села Красноріченської громади. За добу противник здійснив 158 обстрілів (569 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: смт Петрівка, смт Курахівка, смт Гостре, Часів Яр, с. Колодязі, смт Очеретине, смт Желанне, смт Цукурине, с. Ставки, с. Предтечине, смт Керамік, Красногорівка, с. Тихонівка, с. Рай-Олександрівка, Селидове, Новогродівка

Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 14– багатоквартирні), три господарські споруди,сім цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, дві ЛЕП, два газопроводи, аптека, адмінбудівля лікарні, універмаг, службовий автомобіль, магазин. На Донеччині за добу: троє загиблих та 14 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в с. Іванівка Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Без постраждалих.

Одещина

Ворог випустив по Одесі ракету Х-59. Наші сили ППО відпрацювали по ворожій цілі. Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 37 обстрілів (164 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (37 снарядів). Рашисти поцілили у райони 11 населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

Вчора окупанти обстріляли с. Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка. Тіло виявлено в ході відпрацювання повідомлень про пошкодження майна громадян внаслідок обстрілу.

Також армія РФ вдарила по Херсону. Пошкоджено приміщення медзакладу. Ще одне влучання – поблизу зупинки громадського транспорту. Травмувалися дві жінки. У них легкі ушкодження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворог вдарив з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці. На подвірʼя оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей. Уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік, 36 років. Обох потерпілих доставили до лікарні. Під ворожим вогнем опинилося село Михайлівка. Постраждали двоє людей, які на момент обстрілу знаходилися на подвірʼї.Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

Стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік, 48 років, дістав важкі травми. Потерпілим надають медичну допомогу. За добу по області: одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

Триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.