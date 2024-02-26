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Нікопольщина пережила атаку дронів та «градів», влучання по базі на Харківщині: ситуація регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нікопольщина пережила атаку дронів та «градів», влучання по базі на Харківщині: ситуація регіонах
Внаслідок падіння уламків у житловому секторі обласного центру Дніпропетровщини пошкоджені 10 приватних будинків
фото: пресслужба ДСНС

Росіяни за підтримки мінометів та артилерії штурмували Білогорівку

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Кіровоградщина

Вчора ввечері область пережила чергову масовану ракетну атаку. Минулося без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів. Ніч – спокійно.

Чернігівщина

За добу – 9 обстрілів (42 вибухи). Ворог із артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони.

В результаті обстрілу біля прикордонного села Семенівської громади пошкоджено мережу електроживлення села. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Юнаківська громада:  внаслідок авіаудару дві цивільні особи загинули, зруйновано 1 та пошкоджено 5 приватних житлових будинків. На місці працюють  ДСНС.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 182 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів та FPV-дрона. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Запорізька область

Минулої доби загарбники гатили по області з усіх видів озброєння; зафіксовано 213 ударів по 11 населених пунктах. 151 артобстріл прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, вісім РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, а також вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора протягом дня агресор двічі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ще чотири рази атакував дронами. Ворожі снаряди, БпЛА ворог спрямував на районний центр і Марганецьку громаду. 

Загинув місцевий мешканець. Окрім підприємства й вантажівок, понівечені 14 приватних осель, декілька господарських споруд, пара гаражів, автобус. Побиті з півдесятка сонячних панелей, пошкоджені лінії електропередач.

Ввечері – масована атака на область. Одну ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще дві – у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – три.  Загалом приземлили вісім повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків у житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні.

Також ввечері агресор бив і по Нікопольщині. Райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ «Град». Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали. Район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки уточнюються.

Харківщина

Вчора ввечері окупанти завдали ракетних ударів із ЗРК С-300 по смт Пісочин Харківського району. Пошкоджено два ангари із зерном, біля ангару вирва діаметром 6 м та глибиною 3 м. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих немає.

Також пошкоджено ТОВ «ХАСК Холдинг». Пошкоджені конструкції будівель. Потерпілих немає.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін.

У с. Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу Shahed по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено три одноповерхові будинки на території бази. Інформації щодо потерпілих не надходила.

Вночі відбувся обстріл авіабомбами смт Великий Бурлук Куп’янського району. Влучання в будівлю. Пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль. Без постраждалих.

Вчора біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє жителі с. Слатине.

Луганщина

Вчора росіяни за підтримки мінометів та артилерії штурмували Білогорівку. Ці наступи ворога відбиті Силами оборони. За добу противник здійснив 149 обстрілів (501 снаряд).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Костянтинівка, Селидове, с. Новопокровське, с. Новоселівка Перша, Красногорівка, Залізне, с. Никифорівка, Курахове, с. Максимільянівка, с. Предтечине, смт Гостре, с. Закітне, Часів Яр

Пошкоджено 30 житлових будинків (з них 18 – багатоквартирні), будівля залізничного вокзалу, церква, 21  магазин, 19 торгівельних павільйонів, кафе, дві школи, приміщення комбінату, будівля ліцею, будівля Укрпошти, адмінбудівля ДМС, кіоск, будівля ПАТ «Міськгаз», приміщення пункту технічного обслуговування, аптека, два приміщення психіатричної лікарні.

Нагадаємо, триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе. 

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Теги: пожежа Костянтинівка окупанти церква обстріл автомобіль громада Запорізька область будинок аптека магазин озброєння населення автобус втрати ворог росіяни

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