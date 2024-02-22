На Дніпропетровщині горів спортивний об’єкт, ракети біля Чорнобаївки: ситуація в регіонах

Сьогодні зранку з РСЗВ ворог вдарив по с. Лимани Галицинівської громади

Ворог вдарив по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

Вночі ворог атакував кількома групами БпЛА Миргородський район. Руйнувань, жертв та постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (37 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 16 вибухів з мінометів, артилерії та з FPV-дрона. Обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Зафіксовано 578 ударів по дев’ять населених пунктах області. Окупанти здійснили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Новоандріївці й 35 РСЗВ-обстрілів Левадного, Малої Токмачки та Роботиного. Також рашисти вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці й Роботиному.

407 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки та Малої Токмачки. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

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Дніпропетровщина

Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади вчора вдень потерпали сьогодні від ворожого терору. Нікопольщина пережила 19 атак – ударів дронами-камікадзе і артилерією. Людей не зачепило. Пошкоджені чотири приватні будинки та господарська споруда. Потрощені гаражі й авто.

Руйнування є на агрофірмі. Загорівся спортивний об’єкт, вогонь вже приборкали. Понівечені газогін та лінія електропередач. Пізно ввечері в регіоні працювала ППО. 3 БпЛА знищили у Кам'янському та Павлоградському районах. Ніч – тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 у населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та ін.

В с.Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило.

В Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, дані встановлюються. Вчора здійснено мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного мешканця.

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Луганщина

Минулої доби ворог з мінометів та артилерії поцілив по Невському та Макіївці. Макіївка та Білогорівка зазнали пошкоджень внаслідок авіаційних ударів противника. За добу противник здійснив 184 обстріли (539 снарядів) по позиціях наших військ.

Донеччина

Під вогнем росіян: Вугледар, Добропілля, Костянтинівка, смт Желанне, смт Очеретине, с. Богоявленка, с. Веселий Гай, с. Ганнівка, с. Мемрик, с. Новобахмутівка, с. Романівка. Пошкоджено 17 житлових будинків, два гуртожитки, будівля сільської ради, п’ять цивільних автомобіля, 4 ЛЕП, дві трансформаторні підстанції, два газопроводи, гараж, господарська будівля, магазин, кафе, будівля торгівельного комплексу.

На Донеччині за добу: троє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог спрямував FPV-дрон по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватну автівку. Постраждалих немає. Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Сьогодні зранку з РСЗВ ворог вдарив по с. Лимани Галицинівської громади. Попередньо одна людина постраждала. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 47 обстрілів (156 снарядів), з них по м. Херсон – сім артилерійських обстрілів (34 снаряди).

Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області; складське приміщення сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі, стільникову вежу у Бериславському районі.

Зранку 21 лютого російські окупаційні війська вкрили вогнем житловий будинок у Дудчанах Бериславського району. Контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримав 42-річний місцевий житель. Бригада «швидкої» доставила чоловіка до лікарні. Йому надають медичну допомогу.

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Також ворог вдарив по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця «прильоту». Лікарі надали їм медичну допомогу. Нині життю потерпілих нічого не загрожує.

Вчора противником нанесено два ракетні удари невстановленого типу. Приліт відбувся за межами села Чорнобаївка. Пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Інформація стосовно постраждалих серед цивільного населення відсутня. За добу по області три людини отримали поранення.

Триває 729-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА було знищено.