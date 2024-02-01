РФ вдарила ракетами з гелікоптера по Сумщині, балістикою по Миколаївщині: ситуація в регіонах

Уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 12 обстрілів (69 вибухів). Ворог обстрілював Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, використав артилерію, РСЗВ, міномети, поблизу села Семенівської громади – скинув два боєприпаси із дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 29 вибухів з мінометів, артилерії та гранатометів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Унаслідок ракетного обстрілу некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів) міста Середина-Буда Шосткинського району пошкоджено приміщення Середино-Будського суду, 3 багатоквартирних будинки, 2 аптеки, приватний магазин, газопровід низького тиску та приватний автомобіль.

Запорізька область

Рашисти гатили по 27 населених пунктах області; зафіксовано 169 ударів, 58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника.

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101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора вдень по Нікопольщині знову гатили з артилерії. Понад десяток разів скеровували дрони-камікадзе. Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості.

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт, шість приватних осель, декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.

За уточненою інформацією уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи. Вночі – дві атаки на Нікопольський район. З десяток снарядів поцілили по селам Мирівської та Марганецької громад. Працювала ворожа артилерія. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Учора ввечері окупанти вдарили чотирма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання двох БПЛА та уламків двох збитих БПЛА по території недіючої нафтобази в Основ’янському районі. Постраждалих немає. По с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.

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У смт Велкикий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Пожежу ліквідовано. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Чотирьох пацієнтів розміщено в інші заклади.

У смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад, заправні колонки та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення. Без постраждалих.

Внаслідок ворожого обстрілу у с. Рясне Богодухівського району пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, а також частково пошкоджено могили на місцевому цвинтарі. У с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Луганщина

Упродовж доби авіаційних ударів з боку ворога зазнали назване вище Невське, Білогорівка та Серебрянський ліс. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка та Невське. Четверту добу в Троїцькій громади тривають обшуки населення. За добу противник здійснив 154 обстрілів (592 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Торецьк, Курахове, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, смт Цукурине, с. Уманське, с. Соловйове, с. Калинове, с. Шахтарське, с. Нетайлове, Мирноград.

Пошкоджено 39 житлових будинків (з них 10 – багатоквартирні), 2 ЛЕП, амбулаторія, 2 будівлі СПГ «Олександрівське», автобус, будівля школи, магазин, пошта, будівля ВА, котельня. На Донеччині за добу: один загиблий та двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог чотири рази атакував область балістикою. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.

Також учора ворожі мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Крім того ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Постраждалих немає.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 41 обстріл (164 снаряди), з них по м. Херсон – 14 обстрілів (64 снаряди). Рашисти поцілили у райони 18 населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні. Окупанти не припиняють тероризувати Херсон. Зранку 31 січня внаслідок ворожого обстрілу, поранень середньої важкості зазнав 62-річний чоловік. Також ворог вдарив по житловому будинку у Тягинці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 57-річний чоловік.

Росіяни знову атакували Берислав з безпілотника. Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети. Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

Ворог продовжує гатити по Херсону. Одне із влучань – у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу. Дані щодо наслідків встановлюються.

Також в н.п. Тягинка ракета Х-59 влучила в майданчик між школою та дитячим садком. Пошкоджено приміщення дитсадка (також було пошкоджено раніше). В результаті вибуху потерпілі відсутні.

Внаслідок авіаційного удару по н.п. Милове пошкоджено будівлю Милівської ЗОШ, а також травми середньої важкості отримали дві цивільні особи: 67-річний чоловік та 65-річна жінка. За добу по області: шестеро людей дістали поранення.

Триває 708-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.