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Найкраща ілюстрація «русского міра»: Банкова відреагувала на злочини РФ в Херсоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найкраща ілюстрація «русского міра»: Банкова відреагувала на злочини РФ в Херсоні
фото: розвідка

Подоляк: «Співробітники ФСБ займаються улюбленою справою – грабують домівки херсонців»

Рашисти продовжують виселяти українців з їх домівок в тимчасово окупованому Херсоні прикриваючись так званою «евакуацією», після цього вдаються до звичної їм справи – мародерства. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Поки херсонців насильно виганяють з їхніх домівок, розповідаючи про «евакуацію», російські військові та співробітники ФСБ займаються улюбленою справою – грабують їхні домівки. Пограбування тих, кого вони прийшли «захищати» – найкраща ілюстрація «русского мира», – зазначив Подоляк.

Як раніше повідомлялося, на тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники знищуються приватні катери, а двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють собі. Також російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонській області.

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. 

Читайте також: Депортація, а не евакуація. Херсонщина – місце злочину Росії
Теги: окупанти Херсонщина Михайло Подоляк

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