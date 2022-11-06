На Херсонщині рашисти масово знищують приватні катери на узбережжі Дніпра

Двигуни та інше майно з плавзасобів окупанти привласнюють собі

Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки

На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники знищуються приватні катери, а двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють собі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

«Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку «Нижньодніпровський»», – йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, триває 256 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.