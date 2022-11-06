Окупанти примусово депортують мешканців шести громад Херсонщини

Зоною «евакуації» загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра

Російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«З 6 листопада росіяни примусово «евакуюють» мешканців Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони», – йдеться у повідомленні.

Зоною «евакуації» загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. У звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які принагідно грабують оселі українців.

Також повідомляється, що окупанти крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки уже вивезли все медобладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона. Він зненацька заявив, що «цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів».

До слова, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.