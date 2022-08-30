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Нардепа-зрадника Ковальова поховано: фото з соцмереж

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардепа-зрадника Ковальова поховано: фото з соцмереж
Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами
фото з відкритих джерел

Поховання свіже, на ньому квіти, вінки, хрест, перев’язаний рушником

Колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова вже поховали. Фото могили колаборанта оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

Нардепа-зрадника Ковальова поховано: фото з соцмереж фото 1

«Колаборант та зрадник Олексій Ковальов уже на концерті у Кобзона», – написав Гончаренко.

На фото видно, що поховання свіже, на ньому квіти, вінки, хрест, перев’язаний рушником та фото Ковальова.

Як повідомлялося, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.  Пізніше військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів нові подробиці вбивства колаборанта.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

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Теги: війна Олексій Гончаренко Херсон колабораціонізм Олексій Ковальов

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