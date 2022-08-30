Нардепа-зрадника Ковальова поховано: фото з соцмереж
Поховання свіже, на ньому квіти, вінки, хрест, перев’язаний рушником
Колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова вже поховали. Фото могили колаборанта оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.
«Колаборант та зрадник Олексій Ковальов уже на концерті у Кобзона», – написав Гончаренко.
На фото видно, що поховання свіже, на ньому квіти, вінки, хрест, перев’язаний рушником та фото Ковальова.
Як повідомлялося, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. Пізніше військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів нові подробиці вбивства колаборанта.
Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».
Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.
У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.
Коментарі — 0