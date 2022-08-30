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Хлань розповів нові подробиці вбивства колаборанта Ковальова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хлань розповів нові подробиці вбивства колаборанта Ковальова
Нардеп-зрадник Олексій Ковальов був убитий 28 серпня
фото з відкритих джерел

Росіяни розганяють версію про побутовий конфлікт

Однією із версій вбивства поплічника окупантів колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова є «зернові» розборки. Про це «Главкому» розповів військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, не секрет, що в останні місяці в регіоні процвітало аграрне рейдерство. Окупаційна влада видавала «розпорядження» на привласнення фермерських господарств.

«Є інше версія, яку розганяють росіяни, – побутовий конфлікт. Це робиться, щоби применшити значення руху опору і заспокоїти колаборантів. Тут важливо наголосити, що наші партизани раніше ставили за ціль ліквідувати Олексія Ковальова. І навіть оголошували грошову винагороду», – сказав Сергій Хлань.

Депутат Херсонської облради також зазначив, що лікарі констатували смерть колаборанта о 15:00 28 серпня. Співмешканка Ковальова померла у лікарні 29 серпня. У неї були ножові поранення.

Як повідомлялося, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. 

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

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Теги: депутат війна Херсон колабораціонізм Олексій Ковальов Сергій Хлань

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