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    Нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків

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    За продаж дітям піротехніки в Україні можуть запровадити великі штрафи - Нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків
    За продаж дітям піротехніки в Україні можуть запровадити великі штрафи
    фото з відкритих джерел

    Використання дітьми феєрверків у багатьох випадках призводить до особливо тяжких наслідків

    Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 6494, який передбачає запровадження штрафів за продаж неповнолітнім піротехнічних виробів, тобто салютів і феєрверків. Про це вказано на сайті парламенту.

    Народні обранці пропонують внести зміни до статті 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб посилити відповідальність за продаж або передання піротехнічних виробів дітям.

    У пояснювальній записці вказано, що використання дітьми феєрверків, особливо масово у період новорічних свят, у багатьох випадках призводить до особливо тяжких наслідків — як для них самих, так і для оточення.

    Документом пропонують за продаж або передання дітям піротехніки запровадити штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 800 до 13 600 гривень).

    За повторне правопорушення впродовж року парламентарі пропонують карати штрафом від 800 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13 600 до 17 тисяч грн).

    Наразі цей проєкт закону направили на розгляд профільного комітету. Закон у разі схвалення Радою набере чинності наступного дня після опублікування.

    До слова, уряд Німеччини заборонив феєрверки на Новий рік.

    Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.

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    Теги: Верховна Рада депутат діти закон штраф новорічні свята
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    Нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків