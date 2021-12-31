Нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків

За продаж дітям піротехніки в Україні можуть запровадити великі штрафи

Використання дітьми феєрверків у багатьох випадках призводить до особливо тяжких наслідків

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 6494, який передбачає запровадження штрафів за продаж неповнолітнім піротехнічних виробів, тобто салютів і феєрверків. Про це вказано на сайті парламенту.

Народні обранці пропонують внести зміни до статті 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб посилити відповідальність за продаж або передання піротехнічних виробів дітям.

У пояснювальній записці вказано, що використання дітьми феєрверків, особливо масово у період новорічних свят, у багатьох випадках призводить до особливо тяжких наслідків — як для них самих, так і для оточення.

Документом пропонують за продаж або передання дітям піротехніки запровадити штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 800 до 13 600 гривень).

За повторне правопорушення впродовж року парламентарі пропонують карати штрафом від 800 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13 600 до 17 тисяч грн).

Наразі цей проєкт закону направили на розгляд профільного комітету. Закон у разі схвалення Радою набере чинності наступного дня після опублікування.

До слова, уряд Німеччини заборонив феєрверки на Новий рік.

Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.