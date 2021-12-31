Уряд Німеччини заборонив феєрверки на Новий рік

Німеччина другий рік поспіль забороняє феєрверки на новорічні свята

Німці масово їдуть за феєрверками до Польщі

Цього місяця другий рік поспіль влада Німеччини оголосила заборону на продаж феєрверків. Таким способом уряд прагне запобігти масовим скупченням людей під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

У зв’язку із забороною німці масово їдуть за феєрверками до Польщі. В результаті у продавців піротехніки в Німеччині утворилися великі запаси продукції. Вони мають намір подати до суду на уряд.

Як відомо, в Україні теж заборонено використання піротехнічних виробів під час проведення заходів, але салюти та феєрверки часто є атрибутом новорічних свят.

Раніше повідомлялося, що Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон».

У столиці Франції з 31 грудня носіння медичної маски стане обов'язковим у публічних місцях.

Також зазначимо, що в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Наразі громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах. Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.



