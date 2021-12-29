Ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів

Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, що може призвести до тяжких наслідків

У Києві заборонено використання піротехнічних виробів під час проведення заходів, але салюти та феєрверки часто є атрибутом новорічних свят. Порушники правил завдають непоправної шкоди тваринам, а інколи можуть стати причиною їх каліцтва або навіть смерті. Як вберегти тварин від наслідків святкових «вибухів», розповіли у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

«Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард та феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря або навіть потрапити під автомобіль», – сказала Наталія Мазур.

Фахівці стверджують, що підготувати тварину до подібного стресу неможливо, раптового вибуху може злякатись навіть дресирований собака.

Піротехніка є також смертельно небезпечною для птахів, які внаслідок шоку втрачають орієнтацію у просторі, врізаються в машини, дерева, будівлі.

Фахівці комунальної ветклініки дали поради, як захистити тварину від новорічної піротехніки:

під час новорічних свят вигулюйте домашнього улюбленця подалі від місць масових розваг;

за можливості гуляйте із твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;

не відпускайте песика з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху – тримайте його міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти;

заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які саме заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

Як повідомлялося, рятувальники радять не запалювати бенгальські вогні у квартирі, не залишати увімкненою гірлянду на ніч, а ялинку ставити якомога далі від меблів, штор та особливо обігрівачів.