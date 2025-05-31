Наступ на Сумщині: чи зможуть росіяни дійти до обласного центру

РФ зараз не вистачає резервів на всіх фронтах

Окупанти прагнуть захопити Юнаківку

Окупаційна армія Російської Федерації зараз не має можливостей, щоб дійти до міста Суми. Як інформує «Главком», про це розповів генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі «Київ24».

РФ зосередила на напрямку 50-тисячне військо, але це не ті можливості, аби окупанти могли вийти на оборонні рубежі навколо Сум.

«Якщо ворогові вдасться захопить Юнаківку, то це дасть нові спроможності для завдання ударів із повітря, атак авіації, дронів, артилерії по обласному центру. Наразі окупанти просуваються задля досягнення цієї мети», – наголосив Романенко.

Із його слів, РФ зараз не вистачає резервів на всіх фронтах. Саме тому командування ворога перекидає військових із одного напрямку на інший, який є більш пріоритетним та важливими.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Нагадаємо, що Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокуса на північ України. Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

Зауважимо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.