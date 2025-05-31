Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ на Сумщині: чи зможуть росіяни дійти до обласного центру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Наступ на Сумщині: чи зможуть росіяни дійти до обласного центру
РФ зараз не вистачає резервів на всіх фронтах
фото з відкритих джерел

Окупанти прагнуть захопити Юнаківку

Окупаційна армія Російської Федерації зараз не має можливостей, щоб дійти до міста Суми. Як інформує «Главком», про це розповів генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі «Київ24».

РФ зосередила на напрямку 50-тисячне військо, але це не ті можливості, аби окупанти могли вийти на оборонні рубежі навколо Сум.

«Якщо ворогові вдасться захопить Юнаківку, то це дасть нові спроможності для завдання ударів із повітря, атак авіації, дронів, артилерії по обласному центру. Наразі окупанти просуваються задля досягнення цієї мети», – наголосив Романенко.

Із його слів, РФ зараз не вистачає резервів на всіх фронтах. Саме тому командування ворога перекидає військових із одного напрямку на інший, який є більш пріоритетним та важливими.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району. 

Нагадаємо, що Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокуса на північ України. Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

Зауважимо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Наступ на Сумщині: чи зможуть росіяни дійти до обласного центру
Наступ на Сумщині: чи зможуть росіяни дійти до обласного центру
Українські F-16 та Mirage під'єднають до «військового Wi-FI» НАТО
Українські F-16 та Mirage під'єднають до «військового Wi-FI» НАТО
Командування розробило для співробітників ТЦК посібник із правилами поведінки
Командування розробило для співробітників ТЦК посібник із правилами поведінки
РФ за тиждень окупувала 18 населених пунктів у трьох областях – Bild
РФ за тиждень окупувала 18 населених пунктів у трьох областях – Bild
Сирський: Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку
Сирський: Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку
Росія відправляє на війну в Україну курсантів під виглядом «досвіду» – Атеш
Росія відправляє на війну в Україну курсантів під виглядом «досвіду» – Атеш

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
106K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
73K
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
20K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»
20K
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua