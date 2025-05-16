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Росія на переговорах погрожувала захопити Харків й Суми – The Economist

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія на переговорах погрожувала захопити Харків й Суми – The Economist
За словами росіян, аби вогонь припинився, українські війська мають вийти з чотирьох областей
фото: mfa.gov.tr/МЗС Туреччини

Мединський: «Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло»

Голова російської делегації Володимир Мединський під час перемовин у Стамбулі заявляв, що Росія готова воювати вічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста The Economist Олівера Керрола.

«Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго готові воювати ви?» – заявив помічник Путіна.

Російська делегація погрожувала Україні, що зможе окупувати Харківську та Сумську області. За словами росіян, аби вогонь припинився, українські війська мають вийти з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

«Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно», – сказав Мединський.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Повідомлялося, що Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський». За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Своєю чергою помічник очільника Кремля та глава російської делегації Володимир Мединський за підсумками переговорів підтвердив обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». За словами Мединського, росіяни задоволені результатом переговорів та готові надалі контактувати з українською стороною. Обидві команди найближчим часом представлять своє бачення припинення вогню.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: переговори Туреччина окуповані території

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