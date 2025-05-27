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Навіщо РФ штурмує село Тихе на Харківщині: дані DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Навіщо РФ штурмує село Тихе на Харківщині: дані DeepState
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються покращити свої позиції поблизу Вовчанська

Російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

«Мета противника зараз зрозуміла – отримавши по зубах у Вовчанську, спробувати обійти зліва чи справа. Відповідно вони штурмують правий фланг Сил Оборони», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1189-й день повномасштабної війни. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів.

26 травня станом на 22:00 відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Україна ворог

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