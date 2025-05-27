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Аналітики ISW розповіли, куди РФ перекидає сили замість наступу на Костянтинівку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Аналітики ISW розповіли, куди РФ перекидає сили замість наступу на Костянтинівку
Російськове командування може мати намір відкласти свою наступальну операцію проти Костянтинівки
фото з відкритих джерел

«Росія наразі не має достатніх оперативних резервів для одночасної активізації наступальних операцій у кількох різних напрямках»

Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Нездатність російських військ пробити українську оборону на захід та південний захід від Часового Яру підриває здатність Росії готуватися до масштабних наступальних операцій проти Костянтинівки», – зазначають аналітики.

ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокусу на північ України. Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

«Російське військове командування може оцінити, що російські війська мають більше шансів на значне просування на півночі Сумської області, ніж поблизу Часового Яру», – йдеться у звіті.

Раніше Путін скликав нараду з російськими чиновниками, на якій обговорювалася ідея створення буферної зони шириною щонайменше 25 кілометрів на півночі Сумської області. Такі самі вказівки він надав щодо півночі Харківщини ще у травні 2024 року, згадали аналітики.

«Путін, ймовірно, має намір використати буферні зони на півночі Сумської та Харківської областей, щоб виправдати розширення своїх претензій на українську територію за межі давніх претензій Росії на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області», – припускають в ISW.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив про створення «буферної зони» біля кордону з Україною, спровокувавши хвилю реакцій у тому числі на офіційному рівні. Проте за підрахунками ЗМІ, це вже восьма подібна заява за останні два роки.

Путін визнав, що росіянам не солодко від агресії проти України. Тому він оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною. 

Як зазначив Путін, реалізація проєкту вже розпочалася, однак деталей про розташування чи формат такої зони немає. «Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Наші збройні сили це завдання виконують, активно подавляючи вогневі точки супротивника. Робота триває», – заявив Путін.

В Україні триває 1089-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів.

26 травня станом на 22:00 відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та ви

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Теги: Донеччина Часів Яр Сумщина наступ путін росія ISW

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