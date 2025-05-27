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Наступ РФ на Сумщину: очільник ОВА повідомив, які села захоплені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Наступ РФ на Сумщину: очільник ОВА повідомив, які села захоплені
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Григоров зазначив, що бойові дії тривають на околицях декількох населених пунктів

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Григоров розповів оперативну інформацію про ситуацію на кордоні Сумщини: під контролем противника перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

За його словами, мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає. Він підкреслив, що Росія продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони».

Очільник Сумської ОВА додав, що бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

«Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини», – підсумував Григоров.

Раніше стало відомо, що за даними аналітичного проєкту DeepState, ворогу вдалося закріпитися на Сумщині по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, ця територія тепер позначена на карті як окупована, а не як «сіра зона». 

«Довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. В даному районі росіяни використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях»

Раніше повідомлялося, що інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області, яку 24 травня поширили прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Росія активізувала штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Найскладніша оперативна ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Харківщині.

До слова, на Сумщині продовжується евакуація населення з небезпечних районів, що потерпають від постійних російських обстрілів. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, підлягають евакуації 202 населені пункти області.

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Теги: росія евакуація окупація Сумщина

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