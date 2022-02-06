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    Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку підбила підсумки втрат

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    На шести урядових сайтах, які атакували хакери, частину даних не вдалося відновити - Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку підбила підсумки втрат
    На шести урядових сайтах, які атакували хакери, частину даних не вдалося відновити
    фото з відкритих джерел

    Відповідальний чиновник назвав спосіб, яким хакери змогли зламати сайти держустанов

    Під час нещодавньої хакерської атаки на державні портали постраждали 22 сайти, шістьом з них нанесено суттєвої шкоди. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій.

    За його словами, Більша чи менша шкода вимірюється швидкістю відновлення даних на веб-ресурсах і ступенем відновлення. Наприклад, було 100 Гб, а відновили 98-99 Гб, то втрати становили 1-2%, і їх можна назвати незначними. Якщо не відновлено 10-20%, то такому ресурсу завдано суттєвої шкоди. Тобто говорити «дані знищено» слід тільки тоді, коли їх неможливо відновити. Дані були видалені, а потім відновлені. На шести сайтах частину даних дійсно не вдалося відновити.

    «Попередньо можу сказати, що розробник програмного забезпечення мав відповідні канали віддаленого доступу до своїх розробок. Може це і не було заборонено відповідно до тих умов, які виставлялися перед компанією. Вияснити це – завдання органів, які займаються розслідуванням справи. Але якщо так, то на своїх майданчиках він мав би розгорнути систему захисту інформації, щоб ці канали не були використані», – пояснив Олександр Потій.

    Крім того, в Україні діє Національний центр резервування даних на випадок, якщо трапиться їх втрата. Тут проводиться резервування найбільш гарячих backup’ів, критично важливих для запуску системи. У сайтів, які найбільше постраждали або не було свіжих backup’ів, або вони були пошкоджені.

    «За побудову комплексної системи захисту інформації у Національному центрі резервування даних відповідає Держспецзв’язку і відповідний підрядник – державне підприємство «Українські спеціальні системи». Держпідприємство займається розбудовою цієї системи, а у подальшому опікуватиметься наповненням цього резерву копіями реєстрів, файлів тощо.

    Наразі ми проходимо численні бюрократичні процедури, Потрібно ще підписати угоди з власниками реєстрів. Це займе певний час. Думаю, за пів року ми завершимо всю паперову тяганину. А щоб не гаяти часу – фахівці Центру відпрацьовуватимуть у тренувальному режимі оперативне відновлення даних», – сказав Олександр Потій.

    Раніше один із керівників Держспецзв’язку прокоментував останню атаку хакерів та розповів, що у кіберзахисті України є слабкі місця.

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    Теги: кібератака чиновник час Олександр Потій
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    Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку підбила підсумки втрат