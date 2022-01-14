Кібератака на Україну: СБУ з'ясувала, як зламали сайти держустанов

СБУ розслідує причетність спецслужб РФ

Служба безпеки разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня. Уже виявили окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ. Про це заявили у пресслужбі СБУ.

Там розповіли про перші результати розслідування. Загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому не був змінений, а витоку персональних даних не сталося, переконують правоохоронці.

Водночас за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, зокрема портал державних послуг «Дія». Мобільний застосунок працював і працює у штатному режимі.

Станом на вечір 14 січня правоохоронці з’ясували, що з великою ймовірністю мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок.

«Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки. Важливим завданням було встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також у стислі строки відновити працездатність веб-ресурсів», – зазначили у СБУ.

Упродовж вихідних фахівці обіцяють продовжити роботи із розслідування для встановлення його замовників.

«Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ. Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ», – резюмували в СБУ.

Як відомо, цієї ночі хакери атакували близько 70 сайтів органів влади. Зазначимо, Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.