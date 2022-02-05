У кіберзахисті України є слабкі місця. Один з керівників Держспецзв’язку прокоментував останню атаку хакерів

Зловмисники завжди шукають слабкі місця, і в кіберзахисті України вони є

«Кількість кібератак зростатиме доти, доки зловмисники будуть впевнені, що вони отримають більше, ніж витратять»

Причиною кібератак у всьому світі є наявність у злочинців мотивації – економічної чи політичної. Кількість кібератак та їх потужність зростатимуть доти, доки зловмисники будуть впевнені, що вони отримають від атаки більше, ніж витратять на неї. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій, оцінюючи дві хвилі кібератак, котрі накрили нашу країну у січні.

«Наразі робота з протистояння кіберзагрозам ведеться на різних рівнях. На глобальному – країни об'єднуються в обміні досвідом, підходах, проводять спільні кібернавчання тощо. ООН працює над правилами поведінки в кіберпросторі, над тим, щоб заборонити використовувати інформаційно-комунікаційні технології в злочинних цілях. Україна, до речі, також бере участь у цій роботі», – пояснив Олександр Потій.

На локальному рівні має вестись робота з мінімізації можливостей для кібератак, вважає експерт. Це і законодавство, і технологічна інфраструктура, і обізнане суспільство, і досвідчені фахівці із кіберзахисту. Україна веде роботу в усіх цих напрямках.

«Якщо порівняти кіберзахист у країні в 2014 році, коли проти нас розпочалася гібридна агресія, і зараз, то ви побачите дуже істотні зміни. Але зловмисники завжди шукають слабкі місця, і в кіберзахисті нашої країні вони є», – сказав один з керівників Держспецзв’язку.

Експерт також оцінив нещодавні кібератаки, які хакери здійснили на сайти урядових інституцій.

«У цьому випадку об'єктом кібератаки були державні органи, а атака здійснювалась через використання вразливості в ланцюжку поставок – приватної компанії, яка розробляла послуги для держави. Це новий підхід, який використали зловмисники. Раніше подібних успішних атак не було», – розповів Олександр Потій.

Він анонсував законодавчі зміни, які дозволять державним органам вимагати від підрядників дотримання вимог у сфері кіберзахисту, а також усунення наявних у них вразливостей та надання підтвердження. Такий же підхід реалізований у США – країні, яка є однією з найрозвиненіших у питаннях кіберзахисту.