  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У кіберзахисті України є слабкі місця. Один з керівників Держспецзв’язку прокоментував останню атаку хакерів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисники завжди шукають слабкі місця, і в кіберзахисті України вони є - У кіберзахисті України є слабкі місця. Один з керівників Держспецзв’язку прокоментував останню атаку хакерів
    Зловмисники завжди шукають слабкі місця, і в кіберзахисті України вони є
    фото з відкритих джерел

    «Кількість кібератак зростатиме доти, доки зловмисники будуть впевнені, що вони отримають більше, ніж витратять»

    Причиною кібератак у всьому світі є наявність у злочинців мотивації – економічної чи політичної. Кількість кібератак та їх потужність зростатимуть доти, доки зловмисники будуть впевнені, що вони отримають від атаки більше, ніж витратять на неї. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій, оцінюючи дві хвилі кібератак, котрі накрили нашу країну у січні.

    «Наразі робота з протистояння кіберзагрозам ведеться на різних рівнях. На глобальному – країни об'єднуються в обміні досвідом, підходах, проводять спільні кібернавчання тощо. ООН працює над правилами поведінки в кіберпросторі, над тим, щоб заборонити використовувати інформаційно-комунікаційні технології в злочинних цілях. Україна, до речі, також бере участь у цій роботі», – пояснив Олександр Потій.

    На локальному рівні має вестись робота з мінімізації можливостей для кібератак, вважає експерт. Це і законодавство, і технологічна інфраструктура, і обізнане суспільство, і досвідчені фахівці із кіберзахисту. Україна веде роботу в усіх цих напрямках.

    «Якщо порівняти кіберзахист у країні в 2014 році, коли проти нас розпочалася гібридна агресія, і зараз, то ви побачите дуже істотні зміни. Але зловмисники завжди шукають слабкі місця, і в кіберзахисті нашої країні вони є», – сказав один з керівників Держспецзв’язку.

    Експерт також оцінив нещодавні кібератаки, які хакери здійснили на сайти урядових інституцій.

    «У цьому випадку об'єктом кібератаки були державні органи, а атака здійснювалась через використання вразливості в ланцюжку поставок – приватної компанії, яка розробляла послуги для держави. Це новий підхід, який використали зловмисники. Раніше подібних успішних атак не було», – розповів Олександр Потій.

    Він анонсував законодавчі зміни, які дозволять державним органам вимагати від підрядників дотримання вимог у сфері кіберзахисту, а також усунення наявних у них вразливостей та надання підтвердження. Такий же підхід реалізований у США – країні, яка є однією з найрозвиненіших у питаннях кіберзахисту.

    Читайте також:

    Теги: СБУ США РНБО ООН кібератака агресія технології Україна речі інфраструктура робота Вашингтон послуги населення вірус Василь Задворний Олександр Потій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У кіберзахисті України є слабкі місця. Один з керівників Держспецзв’язку прокоментував останню атаку хакерів