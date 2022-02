Реакція Путіна на українських олімпійців: мережа вибухнула жартами (фото)

Президент Російської Федерації Володимир Путін «проспав» вихід збірної України під час відкриття Олімпіади у Пекіні. Кадри трансляції, де лідер країни-агресорки сидить із закритими очима у момент, коли зявляються українські спортсмени, широко розійшлися у соцмережах. Користувачі взялися активно жартувати з цього приводу, пише ВВС.

«Я просто заплющу очі і вдам, що їх не існує»: російський президент, коли збірна України виходить на церемонію відкриття Олімпійських ігор, – написала у твіттері журналістка Ольга Токарюк.

'I'll just close my eyes and pretend they don't exist": Russian president when Ukraine's team shows up at the Olympics opening ceremony pic.twitter.com/QQlSxoc8bO