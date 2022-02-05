Реакція Путіна на українських олімпійців: мережа вибухнула жартами (фото)

Путін самотньо дрімає, коли делегація України входить на церемонію відкриття Олімпіади

«Путін ніколи не спить», – жартують користувачі

Президент Російської Федерації Володимир Путін «проспав» вихід збірної України під час відкриття Олімпіади у Пекіні. Кадри трансляції, де лідер країни-агресорки сидить із закритими очима у момент, коли зявляються українські спортсмени, широко розійшлися у соцмережах. Користувачі взялися активно жартувати з цього приводу, пише ВВС.

«Я просто заплющу очі і вдам, що їх не існує»: російський президент, коли збірна України виходить на церемонію відкриття Олімпійських ігор, – написала у твіттері журналістка Ольга Токарюк.

'I'll just close my eyes and pretend they don't exist": Russian president when Ukraine's team shows up at the Olympics opening ceremony pic.twitter.com/QQlSxoc8bO — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 4, 2022

«Путін самотньо дрімає, коли делегація України входить на церемонію відкриття Олімпіади. Це перший із багатьох незручних кадрів із цих ігор у Пекіні», – написав у твіттері журналіст Марк Девіс.

«Путін ніколи не спить», – жартують інші користувачі.

Путин спал, но знал, что ровно через 20 минут он проснется бодрым и полным сил… pic.twitter.com/SaKwvWIJh5 — Filipp VI (@FilippVI) February 4, 2022

Деякі користувачі зробили фотожаби на Путіна, «поклавши» його на трибуни.

Нагадаємо, під час урочистої церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року прапор України несли олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. Загалом Україну представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Путін спостерігав за церемонією відкриття Олімпіади-2022 з трибуни стадіону «Пташине гніздо». Зазначимо, що російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора.

Також сподіватимемося, що зможе повторити «золотий» успіх чотирирічної давнини фристайліст Олександр Абраменко. На відкритті він разом з чарівною фігуристкою Олександрою Назаровою був прапороносцем нашої команди.

Олімпіада в Пекіні завершиться 20 лютого.

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