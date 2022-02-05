Сестра нацгвардійця Рябчука розповіла, що могло змусити його стріляти

У дитинстві Артем був звичайним хлопчиком, грав на піаніно та захоплювався волейболом

Рідні нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі, почали підозрювати, що із ним щось негаразд, коли у переписці змінився його лексикон. У повідомленнях з’явилися слова, котрі хлопець раніше не вживав. Про це у інтерв’ю Ігорю Мосійчуку розповіла сестра Рябчука Юлія.

«Попросив грошей на ремонт телефону. Наразі ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати та спілкуватися від його імені з мамою», – розповіла Юлія.

За словами сестри, нічого поганого про службу Артемій не розповідав. Казав, що все суворо, але на тиск не скаржився. «Шкодував наші нерви, я думаю», – пояснює жінка.

Сестра Рябчука Юлія живе у Росії. Фото: скріншот із відео

Юлія вважає, що штовхнути на вбивство брата могло щось надзвичайне.

«Це мало бути щось надприроднє, щось дуже його допекло. Видно був якийсь ефект накопичення. Він не з таких, щоб жорстоко мстити. Мені страшно уявити, що там відбулося насправді», – сказала сестра Рябчука.

Юлія також розповіла, що у дитинстві Артемій був звичайним хлопчиком, нічого дивного за ним сестра не помічала. Товаристкий, мав друзів та був лідером у своїй компанії. Також хлопець захоплювався волейболом, любив грати на піаніно, кларнеті. Останні роки навчився записувати електронну музику, створив свій ютуб-канал і туди її завантажував.

Сама Юлія живе в Росії з 2013 року, вийшла туди заміж. Мати провела Артема в армію і також приїхала до доньки – допомагати їй із дітьми. Родина належить до євангельських християн-баптистів.

Раніше повідомлялося, що нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, відмовився від своїх свідчень.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ назвав це рішення вчинком справжнього офіцера та пообіцяв передати рапорт президенту.

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