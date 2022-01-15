Кібератака на Україну: РНБО не виключає білоруський слід

Попередньо РНБО вважає, що до цієї атаки може бути причетне угруповання UNC1151

До масштабної кібератаки на державні сайти України може бути причетне хакерське угруповання, пов’язане з білоруською розвідкою. Про це в коментарі Reuters сказав заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Демедюк.

«Попередньо ми вважаємо, що до цієї атаки може бути причетне угруповання UNC1151», – цитує агентство заступника секретаря РНБО.

За його словами, це кібершпигунське угруповання пов’язане зі спецслужбами Республіки Білорусь. Воно має досвід атак не тільки на Україну, а й на Литву, Латвію, Польщу і раніше поширювало наративи, які засуджують присутність НАТО в Європі.

«Угруповання спеціалізується на кібершпигунстві, що пов'язано з російськими спецслужбами (Службою зовнішньої розвідки РФ), і вдається до вербування або таємної роботи своїх інсайдерів у потрібній компанії», – зазначив Демедюк.

Демедюк, який раніше очолював кіберполіцію України, сказав, що ця група має досвід нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну та поширювала наративи, які засуджують присутність альянсу НАТО в Європі.

«Пошкодження сайтів було лише прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом», – додав він.

Коментуючи той факт, що хакери залишили послання польською мовою, заступник секретаря РНБО припустив, що вони використовували Google Translate для перекладу.

«Очевидно, що цим примітивним методом їм не вдалося нікого ввести в оману, але це свідчить про те, що нападники «грали» на польсько-українських відносинах (які з кожним днем тільки міцніють)», – підсумував Демедюк.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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