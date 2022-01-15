Кібератака на Україну: Reuters вважає, що населення може залишитися без світла, тепла і грошей

Експерти прогнозують нові руйнівні атаки кіберзлочинців

Кібератаки на Україну можуть позбавити населення країни світла, тепла і грошей. Американські експерти попереджають, що майбутні атаки можуть бути набагато серйознішими, ніж на цьому тижні, повідомляє Reuters.

Зокрема, у матеріалі «Без світла, без тепла, без грошей – таке життя в Україні під час кібервійни» видання зазначає, що п'ятничний інцидент може стати підготовкою для більш серйозних атак.

«По мірі зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях... Організаціям необхідно розпочати підготовку», – зазначив аналітик американської компанії із кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

На його думку, такі руйнівні атаки будуть націлені на критично важливу інфраструктуру.

Як пише Reuters, донедавна атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю. Але російські хакери за останні два роки стали інтенсивніше атакувати їх вірусами-здирниками, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.

При цьому наголошується, що Росія неодноразово відкидала звинувачення у атаках хакерів на Україну. На думку колишнього керівника відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, якщо Москва знову наважиться на вторгнення, то піде ще більше кібератак. Але найімовірніше вони не будуть фатальними.

«Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі»,–- наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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