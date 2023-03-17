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НАЗК виявило у заступника керівника митниці ₴4 млн, які нібито «подарував» батько-пенсіонер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК виявило у заступника керівника митниці ₴4 млн, які нібито «подарував» батько-пенсіонер
фото: з відкритих джерел

НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського виявило майже ₴4 млн ($150 тис.), які йому нібито подарував батько-пенсіонер. Про це повідомляє НАЗК.

«НАЗК надіслало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали за результатами моніторингу способу життя заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. Під час моніторингу НАЗК встановило необґрунтовані активи на суму 150 тис. дол. (майже ₴4 млн на період отримання подарунка)», – йдеться у повідомленні.

Посадовець 13 червня 2020 року подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де поінформував, що отримав 11 червня від свого батька подарунок у грошовій формі на суму понад 3 млн 995 грн.

Чиновник пояснив, що дар оформлено нотаріально та надано договір дарування валютних цінностей, згідно з яким він отримав у подарунок 150 тис. доларів США. У декларації за 2020 рік декларант вказав про суттєве збільшення своїх грошових активів на відповідну суму понад 4 млн грн.

Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн.

Нагадаємо, у лютому заступник очільника Державної митної служби Руслан Черкаський написав заяву про звільнення.Зауважимо, Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його усунули від виконання обов'язків. До речі, Арахамія ще раніше анонсував звільнення керівного складу митниці.

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Теги: Кабмін звільнення подарунок батько

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НАЗК виявило у заступника керівника митниці ₴4 млн, які нібито «подарував» батько-пенсіонер
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