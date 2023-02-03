Що робити з митницею?

Рішення повинні прийматися нестандартні, надзвичайні, швидкі

На цю тему за останні дні, здається, висловились усі бажаючі. Від відвертих пройдисвітів, що колись пройшлись коридорами митниці, до політиків-експертів «усього-на-світі».

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Дозволю вставити і своїх «п’ять копійок».

Перше

Митна Служби, як інститут влади з виключними повноваженнями щодо митного контролю та митного оформлення, в країні не існує. Десять років поспіль йшла її деградація, депрофесіоналізація, деморалізація. Результат бачимо.

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Друге

Немає корупції митників. Вони тільки елемент корупції на кордоні.

Третє

Жодні кадрові рішення та ілюзорні «реформи» не дадуть результату без визначення інституційного статусу Митної Служби, однозначної вертикалі її управління та захисту від впливів політичних, кримінальних та інших.

Четверте

Залучення до керівництва митниці відвертих йолопів- фунтів, а до її реформування шарлатанів-заробітчан - чергове коло сорому та втрати репутації держави.

П’яте

Варіант реального вирішення ситуації - об’єднання Митної та Прикордонної Служб. Створення єдиного органу контролю на кордоні. Досвід США в поміч.

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Шосте

Серед діючого керівного складу середньої ланки Митної Служби є професійні, порядні кадри. Їм вже сьогодні і негайно треба довіряти управління, захищати, підтримувати, контролювати.

Сьоме

Останнє.

До пункту п’ятого.

Зрозуміло, в Штатах зовсім інша фіскальна модель, де як у нас, митниця не грає одну з головних ролей.

Звісно, вимоги Євросоюзу до формування фіскальних органів інші.

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Але ми живемо в нестандартний час, в нестандартних умовах. Сьогодні ми боремось не за краще життя країни, а за її виживання. Тому і рішення повинні прийматися нестандартні, надзвичайні, швидкі.