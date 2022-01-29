Не Альцгеймер. Політолог розповів, чим хворіє Путін

Валерій Соловей запевнив, що президент країни-агресорки використовує двійників

У Володимира Путіна залишалося небагато часу, він слабшає. Йому стає гірше не лише фізично, а й ментально, і це дуже небезпечно. Препарати, які змушений приймати президент країни-агресорки, посилюють його психічну нестабільність. Про це у ефірі Апостроф TV розповів один із ідеологів російської демократичної опозиції, доктор історичних наук, політолог Валерій Соловей.

Валерій Соловей. Фото: скріншот із відео

За словами політолога, Путін не має хвороби Альцгеймера, проте змушений боротися з не менш серйозними проблемами зі здоров’ям.

«У нього є хвороба Паркінсона, але з нею можна довго жити, є ще кілька дуже важких недуг. Одна з них невиліковна. І він перебуває на заключній стадії», – сказав Соловей.

Історик також розповів, аби Путін міг брати участь у різноманітних зустрічах, переговорах чи пресконференціях, його готує спеціальна команда.

«Йому можна надати пристойного вигляду. На декілька годин. Години на чотири. Більше ніж на чотири години, на скільки я знаю не можливо. Тому що тоді вже будуть потрібні тривалі перерви. І потім, йому після такої напруги доводиться відновлюватися. Так, сучасні ліки дозволяють людині буквально до останнього дня навіть працювати», – заявив Валерій Соловей.

Також Путін використовує двійників, стверджує політолог. Так, у хокей президент Росії уже давно не грає, він не може стояти на ковзанах. Тож замість нього на лід виходить дублер.

Лукашенко та Путін під час хокейного поєдинку. Фото з відкритих джерел

«Лукашенко прекрасно знає, з ким він грає у хокей, але кредити вартують того», – жартує Соловей.

Раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

Крім того, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські заявила, що у президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності.

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