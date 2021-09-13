Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини

Володимир Путін побачив, що його оточення, щеплене «Супутником V», масово хворіє на коронавірус

Путін заявив, що може піти на карантин, бо в його оточенні багато хворіють

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією». Як пишуть російські ЗМІ, Путін заявив, що може піти на карантин, бо в його оточенні багато хворіють.

За офіційними даними у РФ за останню добу виявили 18 178 нових випадків Covid-19. Найбільше випадків Covid-19 зафіксували у Москві (2022), Санкт-Петербурзі (805) і в Московській області (758). Найменше - в Чукотському автономному окрузі (11), Ненецькому автономному окрузі (11) і в Магаданській області (24).

Напередодні у Росії була зафіксована найвища добова смертність від коронавірусу. Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

До слова, минулого тижня Туреччина відмовилася визнати щеплення російською вакциною Sputnik Light достатнім для в'їзду й впровадила обмеження для туристів з РФ, щеплених цим препаратом.

Наприкінці серпня щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували прикордонникам $50 хабара.

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.

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