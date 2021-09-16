У Путіна – небезпечна хвороба: розвідник розповів про спостереження за станом президента Росії

Президент РФ лікується від хвороби, припускає майор КДБ

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії. Про це розповів радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець в ефірі Апостроф TV.

«Я думаю, що він себе підтримує за допомогою інтенсивної терапії, лікування. За моїми спостереженнями, він дійсно хворий, його лікують. Мабуть, дуже сильний засіб застосовується. У нього, буває, перебіг його хвороби входить в ремісію, коли йому стає значно краще. За моїми спостереженнями чисто візуальним, вона наступила буквально за два тижні до зустрічі з Байденом в Женеві. Досі пір триває ця ремісія, як довго триватиме – знає тільки Господь Бог», – зазначив Швець.

«Я чув, що у нього colon cancer (рак товстої кишки). Але при сучасних методах лікування і можливості... У мене, припустімо, є хороший знайомий, у якого в дуже занедбаному стані було це ж захворювання. Йому зробили операцію, йому вже під 80, і минуло вже років 15, а він себе почуває цілком нормально», – розповів розвідник.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

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