  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Путін йде на самоізоляцію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Путін повідомив, що повинен перейти на самоізоляцію через випадки Covid-19 в його оточенні - Путін йде на самоізоляцію

    Володимир Путін повідомив, що повинен перейти на самоізоляцію через випадки Covid-19 в його оточенні

    фото: tass.ru

    Про свою самоізоляцію Путін вже повідомив президенту Таджикистану

    Президент Росії Володимир Путін йде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19. Про це повідомляє «Тасс».

    Путін повідомив, що повинен перейти на самоізоляцію через випадки Covid-19 в його оточенні, розповіли в Кремлі.

    «Володимир Путін повідомив, що в зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції», – заявили у пресслужбі Кремля.

    Про свою самоізоляцію Путін вже повідомив президенту Таджикистану.

    У Кремлі долали, що Путін візьме участь у запланованих на цьому тижні конференціях в режимі відеозв'язку.

    Зазначимо, напередодні Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

    Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

    Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

    Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

    До слова, минулого тижня Туреччина відмовилася визнати щеплення російською вакциною Sputnik Light достатнім для в'їзду й впровадила обмеження для туристів з РФ, щеплених цим препаратом.

    Наприкінці серпня щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували прикордонникам $50 хабара.

    Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.

    Читайте також:
    Теги: Росія здоров'я Путін президент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін йде на самоізоляцію