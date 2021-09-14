Володимир Путін повідомив, що повинен перейти на самоізоляцію через випадки Covid-19 в його оточенні

Про свою самоізоляцію Путін вже повідомив президенту Таджикистану

Президент Росії Володимир Путін йде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19. Про це повідомляє «Тасс».

Путін повідомив, що повинен перейти на самоізоляцію через випадки Covid-19 в його оточенні, розповіли в Кремлі.

«Володимир Путін повідомив, що в зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції», – заявили у пресслужбі Кремля.

Про свою самоізоляцію Путін вже повідомив президенту Таджикистану.

У Кремлі долали, що Путін візьме участь у запланованих на цьому тижні конференціях в режимі відеозв'язку.

Зазначимо, напередодні Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

До слова, минулого тижня Туреччина відмовилася визнати щеплення російською вакциною Sputnik Light достатнім для в'їзду й впровадила обмеження для туристів з РФ, щеплених цим препаратом.

Наприкінці серпня щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували прикордонникам $50 хабара.

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.

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