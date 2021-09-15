  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Куди зникав Путін: майор КДБ прокоментував дивну поведінку президента РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін не має друзів, бо знає, що зраджують завжди найближчі - Куди зникав Путін: майор КДБ прокоментував дивну поведінку президента РФ
    Путін не має друзів, бо знає, що зраджують завжди найближчі
    Фото з відкритих джерел

    Кого боїться російський президент та чому носить із собою закриту чашку

    Президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку. Про це розповів радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець, пише «Апостроф».

    «З цієї ж причини він досить довго переховувався. Пам'ятаєте, говорили, що Путін сидить у бункері. Думаю, він і сидів у бункері. Та й зараз я впевнений, що заходи безпеки навколо нього просто жахливі. Він же сам давав санкції на отруєння, на вбивства людей. Він знає, як це робиться, і тому, як кожна параноїдальна особистість, він вважає, що це може бути застосовано і щодо нього», – сказав Швець.

    Він додав, що де мова йде про владу і дуже, дуже великі гроші – друзів вже немає. У Росії за роки президентства Путіна в суспільстві склалася така ідеологія.

    «Ось вони кажуть «скріпи, скріпи». Єдина скрепа Росія, яка існує ще з часів Карамзіна, – це красти. А при Путіні крадуть жахливо. Тобто, це повне моральне і моральне розкладання, де головне – влада та гроші, які нерозривно пов'язані. Вони в такій ситуації сподіваються на друзів.

    Але скільки не годуй вовка, він все в ліс. Якщо ми подивимося історію, а Путіну напевно доповіли, хоча з історії у нього була трійка свого часу, то зраджували завжди найближчі. Брут, який встромив кинджал у Цезаря, він же був майже членом родини Цезаря. Так що там друзів немає», – додав майор КДБ.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

    Читайте також:



    Теги: Росія Путін гроші отруєння КДБ президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Куди зникав Путін: майор КДБ прокоментував дивну поведінку президента РФ