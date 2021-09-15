Куди зникав Путін: майор КДБ прокоментував дивну поведінку президента РФ

Кого боїться російський президент та чому носить із собою закриту чашку

Президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку. Про це розповів радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець, пише «Апостроф».

«З цієї ж причини він досить довго переховувався. Пам'ятаєте, говорили, що Путін сидить у бункері. Думаю, він і сидів у бункері. Та й зараз я впевнений, що заходи безпеки навколо нього просто жахливі. Він же сам давав санкції на отруєння, на вбивства людей. Він знає, як це робиться, і тому, як кожна параноїдальна особистість, він вважає, що це може бути застосовано і щодо нього», – сказав Швець.

Він додав, що де мова йде про владу і дуже, дуже великі гроші – друзів вже немає. У Росії за роки президентства Путіна в суспільстві склалася така ідеологія.

«Ось вони кажуть «скріпи, скріпи». Єдина скрепа Росія, яка існує ще з часів Карамзіна, – це красти. А при Путіні крадуть жахливо. Тобто, це повне моральне і моральне розкладання, де головне – влада та гроші, які нерозривно пов'язані. Вони в такій ситуації сподіваються на друзів.

Але скільки не годуй вовка, він все в ліс. Якщо ми подивимося історію, а Путіну напевно доповіли, хоча з історії у нього була трійка свого часу, то зраджували завжди найближчі. Брут, який встромив кинджал у Цезаря, він же був майже членом родини Цезаря. Так що там друзів немає», – додав майор КДБ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

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