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Синоптики попередили киян про негоду: слід триматись подалі від дерев

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Синоптики попередили киян про негоду: слід триматись подалі від дерев
У Києві прогнозують дощ та сильний вітер 
фото з відкритих джерел

У Києві 11 вересня вируватиме негода

У найближчу годину 10 вересня зі збереженням 11 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У неділю синоптики також прогнозують значний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, температура по області вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі близько 10°, вдень 13-15°.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

 У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Теги: вітер Київавтодор Київзеленбуд негода Укргідрометцентр

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