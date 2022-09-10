Синоптики попередили киян про негоду: слід триматись подалі від дерев
У Києві 11 вересня вируватиме негода
У найближчу годину 10 вересня зі збереженням 11 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У неділю синоптики також прогнозують значний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, температура по області вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі близько 10°, вдень 13-15°.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.
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