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  4. ЗСУ знищили на Луганщині ворожу розвідувальну машину (відео)
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    Події в Україні

    ЗСУ знищили на Луганщині ворожу розвідувальну машину (відео)

    Військові знищили бойову розвідувально-дозорну машину окупантів - ЗСУ знищили на Луганщині ворожу розвідувальну машину (відео)
    Військові знищили бойову розвідувально-дозорну машину окупантів
    фото скріншот відео

    24 ОМБр імені короля Данила примножила втрати ворога

    Українські військові у Луганській області знищили БРДМ-2 (бойова розвідувально-дозорна машина) російських загарбників. Про це повідомляється на сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.

    «Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна машини військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили на Луганщині ворожу розвідувальну машину (відео)