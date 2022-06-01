ЗСУ знищили на Луганщині ворожу розвідувальну машину (відео)
24 ОМБр імені короля Данила примножила втрати ворога
Українські військові у Луганській області знищили БРДМ-2 (бойова розвідувально-дозорна машина) російських загарбників. Про це повідомляється на сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.
«Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».
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