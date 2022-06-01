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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Харківщину: серед загиблих дитина

    У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району &ndash; 12-річний хлопчик - Рашисти обстріляли Харківщину: серед загиблих дитина
    У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик
    фото з відкритих джерел

    Поранення отримали загалом семеро людей

    Сьогодні зранку, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні – четверо загиблих та сім поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області», – розповів він.

    За його словами, внаслідок цих обстрілів загинули четверо людей. Поранення отримали загалом сім людей.

    «У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району – двоє загиблих», – розповів він.

    Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

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    Теги: росія окупанти діти війна обстріл Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Харківщину: серед загиблих дитина