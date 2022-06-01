Пентагон пояснив, чому окупанти досі не отримали жодної переваги у небі

Пентагон: російські пілоти продовжують демонструвати ту ж поведінку, «не схильну до ризику», як і в перші тижні війни

«Повільний і поступовий» темп виснажує російську окупаційну армію,

Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, повторюють ті самі помилки на сході України, які здійснили на початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили високопосадовці Пентагону, повідомляє The New York Times.

На думку представника Пентагону зазначив, що «повільний і поступовий» темп виснажує російську окупаційну армію, а їхня загальна бойова міць зменшилася приблизно на 20 відсотків.

Російські пілоти продовжують демонструвати ту ж поведінку, «не схильну до ризику», як і в перші тижні війни. Вони пролітають кордон, завдають ударів і швидко повертаються на територію Росії. Фактично вони не прикривають свої війська з повітря. Тому Росія досі не отримала жодної переваги у небі, зазначили у Пентагоні.

За словами чиновників, перекриття ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в таке саме становище, в якому вони перебували після наступу на Київ на початку війни.

До того ж російські військові дотримуються доктринального методу радянського зразка, згідно з яким нижче за рангом офіцери не мають права вказувати на недоліки стратегії або самостійно вносити корективи.

У Пентагоні також вважають, що російські сили, розбиті під час першого невдалого наступу, дуже швидко перекинули в бій на схід – вони не встигли відновитися.

Розпочавши штурм Донбасу, Росія використала потужні артилерійські удари, але необхідного танкового наступу за цим не було. Це означає, що Росія може мати справу з труднощами, намагаючись утримати досягнуте.

Колишній високопоставлений представник Пентагону з питань України та Росії в адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас сказала, що кремлівський диктатор Володимир Путін надто залучений у війну.

«Ми знаємо, що якщо у вас президент, який втручається у вибір цілей та оперативні військові рішення, це прямий шлях до катастрофи», – сказала Фаркас.

Нагадаємо, США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси.

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