Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя
Посадовець загинув на місці
Сьогодні, 8 лютого, невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя. Посадовець загинув на місці.
Про це повідомляє Дніпропетровська облпрокуратура.
За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.
«Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці», – зазначили у відомстві.
На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль загорівся.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
За інформацією місцевого видання «Прихист», в автомобілі був заступник міського голови Віталій Журавльов.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого.
Коментарі — 0