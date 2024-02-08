Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя
На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль загорівся.
фото: Дніпропетровська прокуратура

Посадовець загинув на місці

Сьогодні, 8 лютого, невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя. Посадовець загинув на місці.
Про це повідомляє Дніпропетровська облпрокуратура.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

«Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці», – зазначили у відомстві.

7 фото
На весь екран

На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль загорівся.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За інформацією місцевого видання «Прихист», в автомобілі був заступник міського голови Віталій Журавльов.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого.

Теги: Дніпропетровщина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
12K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8678
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
7933
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua