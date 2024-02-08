Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя

На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль загорівся.

Посадовець загинув на місці

Сьогодні, 8 лютого, невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя. Посадовець загинув на місці.

Про це повідомляє Дніпропетровська облпрокуратура.

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За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

«Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці», – зазначили у відомстві.

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На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль загорівся.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За інформацією місцевого видання «Прихист», в автомобілі був заступник міського голови Віталій Журавльов.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого.