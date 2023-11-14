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У Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого (фото)
Наразі двоє чоловіків – брати віком 47 та 53 років, затримані
фото: пресслужба поліції

 Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань

Учора, 13 листопада, у Дніпрі у перехожого чоловіка з автомобіля Lexus кинули гранату, поліцейські разом зі спецпризначенцями затримали двох підозрюваних. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

«13 листопада близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста Дніпра. Повідомлялося, що невідомі з автомобіля «Lexus» кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні», – зазначили у поліції.

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Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів - пістолет Макарова. Поліцейські наздогнали їх та заблокували автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського. Спецпризначенці КОРД затримали порушників, які забарикадувались в автомобілі.

«Наразі двоє чоловіків – брати віком 47 та 53 років, затримані в порядку статті 208 КПК. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

Теги: вибух вбивство автомобіль Lexus поранення пістолет граната Дніпро

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