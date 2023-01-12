У Запоріжжі пролунали потужні вибухи
Місцева влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки
Вночі, 12 січня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Місцеві жителі повідомили, що чули у декілька сильних вибухів. Також зазначається, що окупанти обстрілюють Запоріжжя ракетами ракет С-300 з Токмацького району.
Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Влада закликає місцевих жителів дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, 8 січня, російські військові атакували південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами.
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