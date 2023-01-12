Місцева влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки

Вночі, 12 січня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

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Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Місцеві жителі повідомили, що чули у декілька сильних вибухів. Також зазначається, що окупанти обстрілюють Запоріжжя ракетами ракет С-300 з Токмацького району.

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Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Влада закликає місцевих жителів дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 8 січня, російські військові атакували південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами.