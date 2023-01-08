У Мелітополі пролунала серія вибухів – Федоров
Федоров натякнув, що у Мелітополі знову «бавовна»
Вночі, 8 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.
«Росіяни знову невдало палять на окупованих територіях. Ще й так, що детонує та детонує», – зазначив мер.
Федоров вказав, що тепер варто очікувати подробиць від Сил оборони України.
«Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі», – додав міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, 7 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя.
Також росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.
Додамо, вночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами.
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