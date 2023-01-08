У Мелітополі пролунала серія вибухів – Федоров

Федоров натякнув, що у Мелітополі знову «бавовна»

Вночі, 8 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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«Росіяни знову невдало палять на окупованих територіях. Ще й так, що детонує та детонує», – зазначив мер.

Федоров вказав, що тепер варто очікувати подробиць від Сил оборони України.

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«Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі», – додав міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, 7 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя.

Також росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.

Додамо, вночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами.