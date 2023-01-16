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Нічний терор Дніпропетровщини: влада повідомила про наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор Дніпропетровщини: влада повідомила про наслідки (фото)
На Нікопольщині ворожі снаряди зруйнували будинки
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів

У ніч на 16 січня російські окупанти кілька разів обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.

«У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Люди неушкоджені», – розповів Резніченко.

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У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Між тим, вже майже 40 годин триває пошуково-рятувальна операція у Дніпрі. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 35 осіб.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю.

У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей, трьох госпіталізовано, серед них двоє дітей.

Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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