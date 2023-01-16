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Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра
У Запоріжжі на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники
фото із соцмереж

У Запоріжжі є руйнування цивільної та житлової інфраструктури

«Главком» зібрав головні новини ночі 16 січня. У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей. Також глава дипломатії ЄС відреагував на кривавий обстріл Дніпра.

Зеленський звернувся до росіян

Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра фото 1

Росіян, які зараз замовчують тероризм з боку Російської Федерації, чекає те ж саме. Проте, коли прийдуть до них, допомогти буде нікому. Таку заяву зробив Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

Зеленський звернувся до всіх росіян, що зараз знаходяться в Росії та за кордоном, закликавши не замовчувати терор з боку РФ.

«Хочу сказати всім тим в Росії та з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть декілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать та знають. Ваше боязливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається закінчиться лише тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть й за вами», – сказав президент.

Він наголосив, що в той момент, коли ці люди опиняться в схожій ситуації та потребуватимуть допомоги – допомогти їм буде нікому.

«Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться й намагається сторгуватись, а коли воно прийде за вами – нікому буде вас захищати», – підкреслив Зеленський.

Нічна «бавовна» у Севастополі

Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра фото 2

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий над містом безпілотник. Таку заяву рашист Развожаєв зробив у своєму Телеграмі.

«Системи ППО збили над бухтою БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Запоріжжю

Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра фото 3

У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей, трьох госпіталізовано, серед них двоє дітей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

Глава дипломатії ЄС відреагував на кривавий обстріл Дніпра

Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра фото 4

Ще одна ракетна атака на Україну – це нелюдська агресія Росії, яка спрямована на мирне населення. Цей злочин не залишиться безкарним. Таку заяву зробив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

«Ще одна російська ракетна атака обрушилася вчора на українські міста. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільного населення, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними», – заявив він.

При цьому Боррель додав, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Швеція повинна видати Туреччині 130 терористів

Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра фото 5

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої буде схвалено меморандум про входження Швеції в НАТО.

Ердоган заявив, що його країна схвалить меморандум тільки після того, як Швеція видасть 130 терористів.

«Ми сказали Швеції, що для схвалення меморандуму про входження до НАТО вони повинні видати нам близько 130 терористів. Вони цього не зробили», – сказав він.

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Теги: Європейський союз Севастополь НАТО Україна Запоріжжя обстріл росія Швеція Володимир Зеленський війна Дніпро Реджеп Таїп Ердоган

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