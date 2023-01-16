Історія вцілілої кухні Дніпра після обстрілів РФ: в мережі з'явилось щемливе відео

У мережі з'явилось відео квартири дніпрян, яке було зняте ще до ракетного обстрілу рашистів

Росія 14 січня не зуміла повністю знищити будинок у Дніпрі після влучання ракети у багатоповерхівку. Деякі квартири частково вціліли. У мережі активно поширюється світлина квартири сім'ї, де вціліла кухня після терористичного обстрілу окупантів. Про це повідомляє «Главком».

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Зокрема на фото можна помітити зруйновану зовнішню стіну приміщення кухні, на столі якої залишилась неушкодженою посудина з фруктами.

фото із соцмереж

Згодом у мережі з'явилось відео квартири дніпрян, яке було зняте ще до ракетного обстрілу рашистів. На відео сім'я святкує день народження дівчинки, яка задуває свічки на торті. Ця щаслива подія відбувається якраз на кухні.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.