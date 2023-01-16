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Ракетний удар по Запоріжжю: серед постраждалих є діти (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: серед постраждалих є діти (фото)
На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

У Запоріжжі є руйнування цивільної та житлової інфраструктури

У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей, трьох госпіталізовано, серед них двоє дітей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

Рятувальники на місці удару ракети
Рятувальники на місці удару ракети
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

«Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років», – розповів Куртєв.

Він додав, що на місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.

Обстеження місця прильоту
Обстеження місця прильоту
фото: Анатолій Куртєв/Telegram
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Як повідомлялося, у Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю.

Теги: обстріл окупанти ракета Запоріжжя війна

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