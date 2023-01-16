Ракетний удар по Запоріжжю: серед постраждалих є діти (фото)
У Запоріжжі є руйнування цивільної та житлової інфраструктури
У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей, трьох госпіталізовано, серед них двоє дітей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.
«Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років», – розповів Куртєв.
Він додав, що на місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.
Як повідомлялося, у Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю.
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