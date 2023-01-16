Ракетний удар по Запоріжжю: серед постраждалих є діти (фото)

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники

У Запоріжжі є руйнування цивільної та житлової інфраструктури

У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей, трьох госпіталізовано, серед них двоє дітей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

Рятувальники на місці удару ракети фото: Анатолій Куртєв/Telegram

«Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років», – розповів Куртєв.

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Він додав, що на місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.

Обстеження місця прильоту фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Наслідки обстрілу фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Як повідомлялося, у Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю.