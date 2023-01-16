Кількість загиблих у Дніпрі зросла: дані на ранок 16 січня

Уночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку ще кількох загиблих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 35 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває вже майже 40 годин.

«Уночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей», – розповів Резніченко.

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39 людей врятовані, 75 – поранені, серед поранених 14 дітей.

Залишається невідомою доля ще 35 мешканців зруйнованого будинку. Пошук людей під завалами триває.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

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Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.