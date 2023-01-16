Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількість загиблих у Дніпрі зросла: дані на ранок 16 січня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість загиблих у Дніпрі зросла: дані на ранок 16 січня
Пошук людей під завалами будинку триває
фото: ДСНС

Уночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку ще кількох загиблих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 35 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває вже майже 40 годин.

«Уночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей», – розповів Резніченко.

39 людей врятовані, 75 – поранені, серед поранених 14 дітей.

Залишається невідомою доля ще 35 мешканців зруйнованого будинку. Пошук людей під завалами триває.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Читайте також: Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
Теги: Дніпро ракета росія окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боррель запевнив, що цей злочин не залишиться безкарним
Глава дипломатії ЄС відреагував на кривавий обстріл Дніпра
Сьогодні, 01:17
Внаслідок ракетного удару загинули 29 мирних жителів
Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру
Вчора, 23:55
Щаслива сім'я святкувала день народження дівчинки у зруйнованій квартирі
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: в мережі з'явилось щемливе відео
Сьогодні, 02:14

Події в Україні

Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт
Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт
Дніпро: жахливі фото з місця трагедії
Дніпро: жахливі фото з місця трагедії
Захисники ліквідували 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати ворога
Захисники ліквідували 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати ворога
Ракетний удар по Дніпру: під завалами будинку може бути героїня «Азовсталі»
Ракетний удар по Дніпру: під завалами будинку може бути героїня «Азовсталі»
Нічний терор Дніпропетровщини: влада повідомила про наслідки (фото)
Нічний терор Дніпропетровщини: влада повідомила про наслідки (фото)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла: дані на ранок 16 січня
Кількість загиблих у Дніпрі зросла: дані на ранок 16 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
16K
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
13K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
13K
Важливі ознаки поразки Росії
13K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
11K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту