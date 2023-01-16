У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги

Вибухи відбулись після сигналу про ракетну небезпеку

Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста

У Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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За даними ЗМІ, чули звуки близько 00:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів. Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах. Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат.

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

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До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.