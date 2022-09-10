В деокупованих селах Харківщини виявлено перших жертв російських катів

У звільнених від окупантів селах тривають заходи з перевірки та убезпечення території

У селі Гракове Чугуївського району Харківської області, яке Збройні сили України звільнили у вересні, поліція ексгумувала тіла двох чоловіків, вбитих під час окупації. Про це повідомляє «Суспільне».

Житель села Гракове розповів, що російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків, вбитих у березні. Коли два дні тому ЗСУ звільнили село, чоловік повідомив поліції про злочин.

Вбиті – немісцеві, у них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань, розказав начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, це не єдиний факт звірств росіян. «В цьому селі є ще два місця, їх оглянуть після розмінувань», – сказав Болвінов.

«Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати», – розказав Сергій Луцан, якого окупанти змусили ховати вбитих.

За його словами, окупанти поводили себе агресивно: «Все в селі розбомбили, люди живуть у погребах та підвалах. Можливості виїхати на територію, підконтрольну Україні, не було, не випускали».

Росіяни окупували Гракове 25 лютого. Зараз сюди завозять гуманітарну допомогу, почала роботу поліція – фіксують російські злочини. У селі залишається близько 40 людей.

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Нагадаємо, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.