Нідерланди повідомили, коли та скільки F-16 передадуть ЗСУ

Передача винищувачів українським військовим – це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами

Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають початися вже цього року. Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв’ю «Укрінформу».

«Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури», – зазначила міністерка.

За її словами, передача винищувачів українським військовим – це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами.

«Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських», – додала Оллонґрен.

Крім того, нідерландська міністерка прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

«Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання», – резюмувала вона.

Раніше Чехія запропонувала Україні готувати пілотів винищувачів F-16.

Також повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.