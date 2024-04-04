ЗМІ: Частину літаків F-16 США перетворить на безпілотники

Повітряні сили США сподіваються, що оснащення винищувачів F-16 безпілотними технологіями допоможуть швидше окреслити плани зі створення парку дронів

Сполучені Штати Америки працюють над оснащенням своїх винищувачів F-16 безпілотними технологіями. Про це повідомляє Defense News.

Нещодавно США оголосили, що перші три літаки прибули на базу прибули на базу служби «Еглін» у Флориді для виконання відповідних робіт.

Видання пише, що йдеться про програму Venom (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model), яка має на меті допомогти прискорити процес тестування автономних технологій як для пілотованих, так і для безпілотних літаків.

Повітряні сили США сподіваються, що ці автономні технології допоможуть швидше окреслити плани зі створення парку дронів проєкту Collaborative combat aircraft (CCA), які матимуть на борту різну зброю та інше корисне навантаження. За задумом парк дронів CCA складатиме не менше 1000 безпілотників. Передбачається, що вони взаємодіятимуть із F-35 та майбутніми винищувачами сімейства Next-Generation Air Dominance.

Нагадаємо, що українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Євлаш уточнив, що йдеться дві групи, які перебувають у Данії та США.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.